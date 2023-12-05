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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الحركة الوطنية: ندعم السيسي لأنه الأحق برئاسة مصر

الدكتورة رضوى مصطفى
الدكتورة رضوى مصطفى

أكدت الدكتورة رضوى مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية ان مصر تحتاج الان الي كل ابنائها المخلصين في ظل ما تواجهه من ظروف واوضاع صعبة وتحديات كبيرة تحتاج منا إلى الالتفاف حول القيادة السياسية.

الاقبال علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وطالبت رضوي مصطفي جموع الشعب المصري بضرورة الاقبال علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم حملته  الانتخابية مشددة علي ان منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع ينبغي ان يجلس عليه من يستحقه ومن يمتلك القدرة والخبرة والمعلومة علي إدارة وحكم دولة بحجم مصر ولن نجد أفضل من الرئيس السيسي لهذه المهمة لمًا يمتلكه من خبرة وتاريخ ومواقف مشرفة مساندة لمصر وشعبها .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده الحزب بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة تحت رعاية تحالف الاحزاب المصرية لدعم وتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية وذلك بمشاركة رموز العمل السياسي والبرلماني واعضاء مجلسي النواب والشيوخ واعضاء تنسيقية شباب الاحزاب وممثليهم عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .  

وطالبت عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية من الجميع التبرع بالمبالغ المالية لدعم ومساعدة اشقائنا في غزة في ظل عدوان غاشم علي اهل فلسطين وحرب ابادة لشعب اعزل من السلاح فيديل صمت دولي غريب علي هذه الاعتداءات الوحشية التي لا تفرق بين اطفال او رجال او نساء الجميع اصبح مستباحا والارض والعرض في مرمي نيران عدو غبي لا يعرف رحمة ولا حقوق انسان الأمر الذي يستدعي وقفة دولية من كل أحرار العالم ضد هؤلاء البربر الجدد .

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