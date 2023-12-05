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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صالون الحداد الثقافي بجامعة عين شمس يستضيف اللواء أركان حرب سمير فرج

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب جامعة عين شمس، صالون الحداد الثقافي باستضافة اللواء أركان حرب دكتور  سمير فرج بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة يوم الخميس الموافق  ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

 

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس النواب وفي ضيافة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة. 

وكان قد  نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب وكيل كلية الالسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغرفة التجارة الصينية، يوم السبت الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ ،  اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بكلية الالسن حول مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وتحت إشراف أ.د. ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس .

وشارك في اللقاء ممثلين عن خمس شركات من كبريات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.

يأتي ذلك في إطار أنشطة المعهد في الربط بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل وتعريف الطلاب بفرص العمل بالمؤسسات الصينية المستثمرة في محور قناة السويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين والمناطق الصناعية في بني سويف والعاشر من رمضان والقرية الذكية.

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