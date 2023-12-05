رئيس جامعة سوهاج: ذوو الهمم قادرون على التفوق والإبداع في كل المجالات

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إن الطلاب ذوى الإعاقة لهم كل الحقوق ولديهم قدرات وملكات خاصة تجعلهم قادرين على التفوق والإبداع فى كل المجالات .

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في احتفالية اليوم العالمي لذوى الإعاقة (3 ديسمبر من كل عام)، التي نظمها مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.



وقال الدكتور عبد الناصر يس، إن المركز يقدم خدمات الإتاحة الأكاديمية للطلاب، ويقدم لهم الدورات التدريبية لاستخدام الحاسب الآلي، وينظم ورش العمل الفنية لتطوير قدراتهم المختلفة، مشيرًا إلى تعاون المركز مع الجهات المختلفة داخل الجامعة من أجل الوصول إلى تحقيق تكافؤ الفرص للطلاب من ذوي الإعاقة مع باقي طلاب الجامعة.

وأكد حرص الجامعة على تهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة في كل النواحي، والاهتمام برعايتهم، حيث قامت الجامعة بتصميم المباني المناسبة، ودمجهم بصورة كاملة في مجتمع الجامعة، انطلاقا من مفهوم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي بحقوقهم كل جانب من جوانب الحياة.