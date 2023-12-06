آخر موعد لطعن تاجر الماشية قاتل صديقه بالمذبح لسرقته على حكم إعدامه

انتهت المرحلة الأولى من محاكمة تاجر الماشية قاتل صديقه بالمذبح لسرقته بصدور حكم الإعدام ، ويبقى الفصل الأخير للمتهم، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يحق لدفاع المتهم الطعن على الحكم في خلال 60 يوما من صدور حكم المحكمة.



وتعد محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها القاضي بإعدام المتهم ، تمهيدًا لإيداعها في خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم.



وعاقبت محكمة جنايات القاهرة تاجر الماشية قاتل صديقه لسرقته بمنطقة السيدة زينب، وقضت بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، وفقًا لوائح قطاع الحماية المجتمعية هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل فى محبسه حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.