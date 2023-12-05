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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سببها السوشيال ميديا.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن أحمد فتوح

فتوح
فتوح

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، اتفق مع أحمد فتوح على التجديد قبل الانتخابات، ولكن بعد الجلوس على الطاولة اختلفت الأمور تمامًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين أصبحوا يلعبون على وتر السوشيال ميديا، والذي أصبح ورقة ضغط على المسئولين.

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وقال أبو عايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: “مجلس إدارة الزمالك كان متشددا مع فتوح، ولم ينتظر نتيجة التحقيق وقرر عرضه للبيع، وأصدر قرارا متعجلا ليغسل يديه من ملف التجديد مع اللاعب، وراح ضحية ذلك مصطفى الزناري ومحمد صبحي، خصوصا أن الثنائي طلبا العودة”.

وأضاف: "فتوح يرى أن استبعاده عن المباريات سيضره فنيا ويبعده عن صفوف منتخب مصر، بالإضافة إلى أن المفاوضات مع باقي الأندية بما فيها الأهلي لايزال بها تردد وقلق".

وواصل: "فيتوريا سوف يضم أحمد فتوح لصفوف منتخب مصر بغض النظر عن استبعاده المتكرر من مباريات الزمالك، ومن حق اي ناد معاقبة لاعبيه، ولكن يجب ان يخضع للتدريبات تحت اشراف اي مدرب من الجهاز الفني حتى لا يطالب اللاعب بفسخ عقده".

وأكمل: "أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات، أكد أن ما حدث بين موكله والشيبي أمور رياضية، وأخشى أن تتحول الأزمات إلى المحاكم والنيابات، الأمر مرفوض تماما بغض النظر عن ان العقوبة الرياضية كانت ضعيفة على لاعب الأهلي، ولوائح الفيفا ترفض اللجوء للمحاكم المدنية تماما".

بليغ أبوعايد الزمالك الانتخابات

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