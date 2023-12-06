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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعلن عن المؤتمر الجماهيرى الرابع اليوم

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ عن المؤتمر الجماهيري الرابع ، اليوم  الموافق ٦ من ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بملاعب مدارس جمعية الشبان العالمية بمدينة بنها.

 مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر أن الهدف من المؤتمر مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه   المشكلات.

يحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

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