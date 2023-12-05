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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كلنا هنشارك.. التجمع يطلق مبادرة جديدة وغرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

حزب التجمع
حزب التجمع

أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع حملة بعنوان "كلنا هنشارك" لحث المصريين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الدكتورة شمس طلال القيادية باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع والباحثة في العلوم السياسية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وحق دستوري، وعلينا ان نقاوم مخطط الغرب الذي يستهدف إضعاف مصر، ونقل الصراع لسيناء عن طريق التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت شمس، أنه من خلال دعم المشاركة السياسية وتعظيم قوة مصر في الداخل سوف نمنح المفاوض المصري القدرة علي فرض شروطة ووقف هذا المخطط المعادي للسيادة الوطنية.

وفي ذات السياق قال أحمد الكيال، أمين شباب حزب التجمع بقنا وعضو المكتب التنفيذي، إن المصريين هم فقط من سيحددوا مستقبلهم، ولن يسمحوا لأي دولة أن تتفاوض مع مصر من منطلق أننا دولة غير متماسكة في الداخل، مؤكدا أن اكبر تعبير عن قوتنا في الداخل هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة وبالملايين حتي نتجاوز الـ 60٪؜.

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ولفت إلي أن شباب مصر من الإسكندرية إلى أسوان، أدركوا كم التحديات والمخاطر التي تحاك بمصر والمخطط الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية واحتلال جنوب غزة لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري.

وبدورها قالت دينا الطواب، القيادية باتحاد الشباب التقدمي إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حق دستوري وواجب وطني، وعلي المرأة المصرية دور إيجابي في حث ابناءها وزوجها علي اهمية المشاركة مثلما فعلت في ثورة ٣٠ يونيو عندما شجعت ابناءها علي الدفاع عن مصر من خطر جماعة الإخوان الإرهابية.

كما قال محمد زين القيادي باتحاد الشباب التقدمي والطالب في كلية حقوق قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة إن طلاب مصر من خلال اتحاد الطلاب سيحثون زملائهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الأحداث العالمية ومشاهد القتل المروعة التي نشاهدها في غزة وعدد من الدول العربية، جعلتنا حريصين علي الحفاظ علي قوة مصر وقوة قرارها السياسي فلسنا بعيدين عن هذه المخاطر والأهوال.

وفي ذات السياق قال يوسف حربي القيادي باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع وامين اتحاد طلاب الازهر بمحافظة الغربية، إن الدولة المصرية أعطت درسا لأعداء المنطقة العربية من الجماعات الارهابية والمحتل الصهيوني يدرس ومازال هناك خطر يحوم حولنا وهو الامر الذي يدفعنا لتقوية موقف دولتنا عن طريق المشاركة بكفاءة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أشار النائب علاء عصام ، أمين شباب حزب التجمع، إلى أن الحزب يعمل علي إنشاء غرفة مركزية لمتابعة عملية سير الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن حزب التجمع يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأطلق شباب الحزب حملة بعنوان "معاك ياريس"، وأوضح شباب الحزب من خلال الحملة أسباب دعمهم للمرشح الرئاسي.

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