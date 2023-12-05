تعرف على عدد قـ تلى الجيش الإسرائيلي خلال الجولات السابقة

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن عدد قـ تلى الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الحالية مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يعد أكبر عدد من القـ تلى منذ حرب لبنان الثانية.

ووصل عدد قـ تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 406 جنود، وفيما يلي نرصد لكم عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال جولات الصراع السابقة.



الجرف الصامد

تمت العملية على مدى 51 يومًا من القتال في عام 2014، بين 8/7 و26/8، بين إسرائيل وحركة حماس قـ تل 68 جنديًا و6 مدنيين خلال القتال.



الرصاص المصبوب

في الفترة ما بين 27/12/2008 و18/01/2009، وخلالها بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بهدف "إلحاق أضرار جسيمة بحكومة حماس ومنعها من تسليح نفسها، وإعادة الجندي الأسير آنذاك جلعاد شاليط.

وبعد 22 يوما من القتال، أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار. وقتل خلال العملية 10 جنود إسرائيليين، بالإضافة إلى 3 مدنيين قتلوا بالصواريخ.



حرب لبنان الثانية

الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006 ، واستمرت الحرب 34 يومًا، وفي نهايتها قتل 121 جنديا إسرائيليا، بالإضافة إلى 44 مدنياً.



الدرع الواقي

عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية ، والتي انطلقت العملية في 29 مارس 2002 وانتهت في 10 مايو 2002، جاءت في أعقاب الهجوم على فندق بارك في نتانيا، حيث قُتل 30 إسرائيليا عشية ليلة عيد الفصح.

وكانت هذه أكبر عملية عسكرية منذ حرب لبنان الأولى، وقتل في هذه العملية 30 جنديا إسرائيليا.