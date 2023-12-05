باستثمارات 164 مليون يورو..وفد الاتحاد الأوروبي يتابع مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي بمراكز دسوق، الرياض، مطوبس، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، ووفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، برئاسة "روبينا ديفريكيان"، والمهندس محمد هشام، رئيس وحدة متابعة أعمال المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ب 27 قرية الجاري العمل بها بمراكز دسوق، الرياض، مطوبس، والممولة من شركاء التنمية "بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة التعمير الأوروبي، والاتحاد الأوروبي"، باستثمارات بلغت 164 مليون يورو متضمنة 22 قرية تم الانتهاء منها وتشغيل خدمات مشروعات الصرف الصحي بها.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم المشروعات الخدمية والبنية الأساسية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض محافظة كفر الشيخ، لتحسين الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية لهذه الخدمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.