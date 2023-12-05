رئيس جامعة السويس: افتتاح مقر لحياة كريمة هدفه نشر ثقافة العمل التطوعي

افتتح رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل، اليوم /الثلاثاء/، مقر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجامعة السويس، مشيرا إلى أن الهدف من المقر؛ نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة الإيجابية للشباب من طلاب الجامعة، فضلا عن تقديم بعض المساعدات الاجتماعية للطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية للطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة الأسبوع القادم، كذلك مساعدة الطلاب للتعرف على مقار لجانهم الانتخابية.



وأشار حنيجل - في تصريح صحفي اليوم - إلى دور الشباب في الحياة السياسية، وأهمية المشاركة بشكل ايجابي في مختلف الفعاليات السياسية ، داعيا الطلاب على ضرورة علي مزاولة حقهم الانتخابي، مشيرا إلى أن المشاركة بشكل ايجابي في هذا العرس الديمقراطي، سيكون له عظيم الأثر على انعكاس صورة إيجابية عن مصر في شتى دول العالم.



ونوه رئيس الجامعة بأن افتتاح اليوم يُعتبر بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات والتعريف بمختلف المشروعات التي قامت بها مبادرة حياة كريمة للمواطن المصري.