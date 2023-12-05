عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تبدأ فترة الصمت في انتخابات الرئاسة 2024؟.. رضا فرحات يرد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن فترة الصمت الانتخابي يومي الجمعة والسبت، موضحا أن هناك مؤتمرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي في القليوبية غدًا.
 

txt

100 مليار جنيه إيرادات.. رضا فرحات يكشف مزايا قانون التصالح للمواطنين

وتابع رضا فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مرشح في الانتخابات الرئاسية له توجه معين ومعروف.
ولفت رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هناك مطلب مهم كان في الحوار الوطني وهو أن يكون استخدام الإعلام المملوك للدولة والخاص بشكل محايد للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024
وأردف أنه يتم عرض مؤتمرات المرشحين على الشاشات المختلفة، مشيدا بدور قناة صدى البلد في عرض كل مؤتمرات مرشحي انتخابات الرئاسي وهما عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.
واستطرد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دستور 2014 لم يترك فئة إلا وحماها من التحيز، وحصل الجميع على حقوقه وتم تمكين كل الفئات التي كانت مهمشة. 
وقال إن مصر أول دولة تطلق استراتيجية لتمكين المرأة وهذا بشهادة الأمم المتحدة، وتم إطلاق المبادرات لدعم المرأة والحفاظ على صحتها ونالت العديد من المميزات .
وحول أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنها تأتي في ظل ظرف استثنائي تمر به البلاد ونتيجة الوضع الداخلي والخارجي.
 

رضا فرحات الإعلامية عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية المقبلة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة رئيس حزب المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

موضوعات متعلقة

عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

حماس: ما يقوم به نتنياهو مقدمة لهزيمته.. ولا تفاوض إلا بوقف العدوان

FBI: ارتفاع غير مسبوق للتهديدات ضد الولايات المتحدة منذ هجوم طوفان الأقصى

جيش الاحتلال: غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها

ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض قبل بيعها بمنطقة قايتباى في الإسكندرية

تحذير شديد اللهجة من حماس بشأن مخططات تهجير سكان غزة خارج أرضهم

بيان عاجل من حماس بشأن دعم أمريكا لمجـازر الاحتلال المروعة بحق الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

لم يفارق جنود الحرب العالمية الأولى..تفاصيل بيع أصغر مصحف في العالم بمدينة مصرية

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ