الحرية المصري بالقليوبية ينظم لقاء بعدد من الصم والبكم للاستعانة بمترجم إشارة للانتخابات

عقدت أمانة الحرية المصري بمحافظة القليوبية، لقاء بعدد من الصم والبكم في مدينة بنها بالاستعانة بمترجم إشارة للحشد للانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د.م ممدوح محمد محمود رئيس الحزب و برعاية مشكورة من الدكتور النائب محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب و رئيس الهيئة البرلمانية، ومتابعة من الدكتور أحمد إدريس امين التنظيم المركزي.

وقال اللواء عبدالرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، إن المشاركة السياسية حق لكل مواطن كفلها له الدستور والقانون، كذلك ضرورة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية القادمة و انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء و التنمية، مضيف أنه تم بالاستعانة بمترجم إشارة للأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدتهم فى العملية الانتخابية.

وأوضح راشد، أنه تم عقد الاجتماع بالتعاون مع جمعية " رعاية ضعاف السمع و النطق " الصم و البكم ببنها، مشيرا إلي أهمية المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات في الانتخابات الرئاسية، وأثار هذه المشاركة علي مستوي الأفراد و المستوي المجتمعي و العالمي، موضحا أن المشاركة الانتخابية تعزز الولاء و الانتماء للوطن، مما يعني الحفاظ علي الوطن ومقدراته في ظل الأخطار التي تحيط بالبلاد.

كما أشار أيضا إلي أن المشاركة تعزز الوحدة الوطنية و التكافل الاجتماعي و تؤدي الي المزيد من العدل الاقتصادي والاجتماعي والمساواة في المجتمع وتفعيل مواد ومبادئ مواد الدستور والقانون.