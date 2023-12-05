رفع حالة الطوارئ بمرسى علم لمجابهة الأمطار والطقس السيئ

قررت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم رفع حالة الطوارىء بالطاعات الخدمية بعد تعرض المدينة لموجة من الطقس السيئ اليوم أدت إلى سقوط أمطار غزيرة علي المدينة.



وذكرت محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تلقت إخطارا من الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم يفيد بتعرض المدينة لأمطار غزيرة مما دفع الوحدة المحلية بمدينة مرسي علم بالتنبية على قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة على طريق "مرسى علم / إدفو" وطريق "مرسى علم / القصير" وقررت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم رفع حالة الطوارىء بالإدارات والقطاعات الخدمية بالمدينة لمجابهة الأمطار.

