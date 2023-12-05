يوسف الحسيني: العالم كله يثمن دور مصر في القضية الفلسطينية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن أمريكا والدول العربية والاتحاد الأوروبي يرون أهمية وقفة مصر في أزمة قطاع غزة، ولكن للأسف البعض من الإعلاميين يحاولون التشويه في صورة مصر الذي يرى العالم أجمع أنها تقف بجانب فلسطين.

حديث حول موقف مصر تجاه الشعب الفلسطيني

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن لديه كل الفخر بجنسيته المصرية، ولم يسع إلى الحصول لجنسية أخرى أو الهجرة لأي دولة أخرى، وأكبر طموحه هو بعد التقاعد على المعاش يكون لديه بعض الأموال يستطيع أن يعيش من خلالها هو وأولاده.

وتابع: "أنا مبحبش أعلق على إعلامي آخر أو كاتب صحفي أو ما إلى ذلك، ولكن ساعات بشوف ناس بتحاول تشوه الدولة المصرية الواحد مبيبقاش عارف يعمل إيه، أنا مش بحب السوشيال ميديا ولا بحب أدخل في حاجة، أنا راجل كافر في السوشيال ميديا، ولكن اللي بيحصل صعب".

وشدد على أن مصر تقف بكل قوتها مع الشعب الفلسطيني والعالم أجمع يرى هذا الأمر.