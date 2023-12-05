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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: معرض "ايديكس" فرصة سانحة لفتح شراكات في مجالات التسليح والصناعات العسكرية

النائب النائب احمد
النائب النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة، قائلا: المعرض يعد أكبر ملتقى للصناعات الدفاعية والعسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفرصة سانحة للتأكيد على قوة مصر وثقلها الدولي الذي جعلها تدشن معرضاً عالميا في ظل التحديات المتنامية على مستوى المنطقة العربية.

وأكد محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن المعرض يتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وهذا بضمه 22 جناحا دوليا في هذه الدورة، فضلا عن فرصة لفتح شراكات عديدة مع كثير من الدول المشاركة في هذا المجال.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن حضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات، وكذلك الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر ، يؤكد على الشهرة الذي اكتسبها المعرض، وفرصة لفتح مزيد من العلاقات الاستثمارية مع دول ذات ثقل في مجال التسليح والصناعات العسكرية.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالقول: معرض ايديكس سيكون بوابة مصر للعبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في مجال يعد من أهم المجالات التي تعكس قوة الدول.

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