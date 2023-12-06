أستاذ علوم سياسية: الحرب على غزة كشفت ازدواجية المعايير الدولية والصمت العالمي|فيديو

وحدت الموقف العربي

علّق الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان على مرور 60 يومًا من حرب الاحتلال الصهيوني على غزة قائلاً: "60 يومًا من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المُمنهجة على مرأى ومسمع من العالم".

وأضاف “الشيمي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يُذاع على قناة etc أن المشهد الأكثر وضوحًا، هو ازدواجية المعايير الدولية ولكن كل المبادئ من عدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها تُدهس الآن أمام المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي ترى استغلال هذا الموقف.

مواقف عربية إقليمية موحّدة

وأوضح أنه من المشاهد البارزة الصمت العالمي من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم يحدث أي تحرك حقيقي، وعلى غير المعتاد مواقف عربية إقليمية موحدة وكذلك الدور المصري الذي قام بجهود متفردة في إدارة هذه الأزمة واتخاذ مواقف ثابتة وعددًا من الخطوات التي رسّخت مفهوم الدبلوماسية الإنسانية والإغاثية بإدخال المساعدات ومحاولة اكتساب قدر ممكن من التأييد الغربي الممكن للموقف المصري الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية حتى قبل الحرب ولكن بعد الحرب شكّلت حكومة أزمة أو حكومة حرب، فضلًا على ضغوط رهيبة تنال نتنياهو وحكومته في ظل تغيير قوانين في السلطة القضائية هدفها تعطيل قوانين متعلقة بالفساد المتهم بها.

وأوضح أنه بعد 7 أكتوبر ورغم انخفاض شعبية نتنياهو وحكومته والضغوط عليه إلا أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل الأزمة وعلى العكس من مصلحة نتنياهو استمرار الأزمة لأطول فترة ممكنة لأن وقف الحرب معناه سقوط نتنياهو.