عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وحدت الموقف العربي

أستاذ علوم سياسية: الحرب على غزة كشفت ازدواجية المعايير الدولية والصمت العالمي|فيديو

محمد عبد العظيم الشيمي
محمد عبد العظيم الشيمي

علّق الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان على مرور 60 يومًا من حرب الاحتلال الصهيوني على غزة قائلاً: "60 يومًا من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المُمنهجة على مرأى ومسمع من العالم".

وأضاف “الشيمي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يُذاع على قناة etc أن المشهد الأكثر وضوحًا، هو ازدواجية المعايير الدولية ولكن كل المبادئ من عدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها تُدهس الآن أمام المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي ترى استغلال هذا الموقف.

 مواقف عربية إقليمية موحّدة 

وأوضح أنه من المشاهد البارزة الصمت العالمي من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم يحدث أي تحرك حقيقي، وعلى غير المعتاد مواقف عربية إقليمية موحدة وكذلك الدور المصري الذي قام بجهود متفردة في إدارة هذه الأزمة واتخاذ مواقف ثابتة وعددًا من الخطوات التي رسّخت مفهوم الدبلوماسية الإنسانية والإغاثية بإدخال المساعدات ومحاولة اكتساب قدر ممكن من التأييد الغربي الممكن للموقف المصري الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية حتى قبل الحرب ولكن بعد الحرب شكّلت حكومة أزمة أو حكومة حرب، فضلًا على ضغوط رهيبة تنال نتنياهو وحكومته في ظل تغيير قوانين في السلطة القضائية هدفها تعطيل قوانين متعلقة بالفساد المتهم بها.

وأوضح أنه بعد 7 أكتوبر ورغم انخفاض شعبية نتنياهو وحكومته والضغوط عليه إلا أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل الأزمة وعلى العكس من مصلحة نتنياهو استمرار الأزمة لأطول فترة ممكنة لأن وقف الحرب معناه سقوط نتنياهو.

نتنياهو أستاذ العلوم السياسية الإبادة الجماعية الممنهجة المصالح الأميركية الدور المصري إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

ترشيحاتنا

نجم ليفربول السابق يحذر من انتقال محمد صلاح إلى السعودية

اليابان تعلن مشاركة زيلينسكي في الاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة السبع

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح: هذا الأفضل في الريدز

عبدالجليل: الشيبي لجأ للقضاء بأوامر.. وموديست لن يقدم شيئًا للأهلي

ليفربول يتلقى ضربة موجعة في صفقته المنتظرة| من هو؟

إعادة الإعمار والأمن بغزة.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل مباحثات مستشار هاريس في إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 59 .. سر غير متوقع وراء أناقة شريهان|صور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

فرنسا تعرض أسلحة حديثة يمتلكها الجيش المصري في معرض إيديكس 2023.. صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ