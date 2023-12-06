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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين.. ونتنياهو: غزة يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

المصرية للاتصالات تنفي البيانات المتداولة حول انقطاع الإنترنت.. وتوضح حقيقة الأزمة |فيديو

قال محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، إن السبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق حدث بسبب عطل فني وتقني في أحد الأجهزة الأساسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية.

 

باب الترشح مفتوح للكل.. حملة السيسي: مرشحنا له إنجازاته وشعبيته العريضة

رد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له، أن البعض يرى أن المنافسة ضعيفة في الانتخابات خاصة أن المرشحين ينافسون الرئيس عبد الفتاح السيسي ولازم يكون من يترشح أمامه مستعدين قبلها بأعوام أو أن يكون له ظهير شعبي أو حزبي،  ومع تضييق العمل على الأحزاب  لم يفرز ذلك عن مرشحين يمتلكون فرصة لمنافسة قوية.

 

شغل حلق حوش.. يوسف الحسيني يشن هجوما حادا على عمرو أديب

شن الإعلامي يوسف الحسيني هجوما حادًا على الإعلامي عمرو أديب بعد استضافته سمير غطاس في أحد حلقاته وأدلى بتصريحات خطيرة عن سيادة الدولة المصرية قائلا إن بعض الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية المصرية يحتاجون لموافقة إسرائيل حتى يعبروا من معبر رفح. 

 

أبو العينين: العلاقات المصرية الإماراتية متينة.. وإفريقيا بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة

أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الإماراتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.

 

نتنياهو: غزة يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يتم توسيع  عمليات الجيش في كل أنحاء غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، قائلا: "لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".

 

الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود| فيديو

قال الدكتور عبد الجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 7 سيارات إسعاف تعمل في منطقة شمال قطاع غزة و جميعهم مهدد بالتوقف بسبب نقص الوقود.

جيش الاحتلال: غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء في غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

الفصائل الفلسطينية: تفجير حقل ألغام في جنود الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية تفجير حقل ألغام بعبوات مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعنا قتلى وجرحى بمحور شرق خان يونس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

اخبار التوك شو أحمد موسى غزة فلسطين السكر

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