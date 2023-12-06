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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حملة السيسي: أجهزة الدولة على الحياد.. وليس لدينا أي داعٍ لمخالفة القانون

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على عدم وجود انحياز من مؤسسات الدولة لمرشحنا، رداً على ما أثاره أحد المرشحين حول ذلك  قائلاً : "غير موجود أي تحيز وذلك لعدة أسباب، أن مرشحنا ليس أول رئيس جمهورية يخوض انتخابات وهو في المنصب، ففي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا فكرة أن يخوض المرشح الرئاسي ولاية ثانية موجود في كل مكان".

  
وواصل “فوزي”، في لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، معقبًا: “ فيما يتعلق بموظفي الدولة هم موظفون عموميون ولهم حق الانتخاب لكن المحظور قانوناً هو استخدام المرافق العامة  والأموال العامة  في الدعايات الانتخابية، والحملة ملتزمة بالدستور والقانون وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونحتكم لها وعلى كل من يرى أي مخالفة التوجه لها بشكوى”. 


وأردف رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، “نحن لا نتصل مع أجهزة الدولة ولا أي مؤتمر من مؤتمراتنا كان فيها مسئول في الدولة ولا أي حد في الحملة موظف في الدولة”.

معايير أخلاقية وقيمية عالية


مستطردًا : نحن نتعامل مع  مرشح  له معايير أخلاقية وقيمية عالية، ونرى ذلك جيداً ونلتزم به، ليس لدينا أي مبرر ولا أي داعي لمخالفة القانون، وحتى لو الأمر من حقنا وشفنا أنه ممكن يعمل جدل  بيتم تجنبه ونميل للرأي القانوني الأعمق".
 

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