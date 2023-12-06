اليوم.. «أساسيات الفيلم الوثائقي» في لقاء بمركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية

يُنظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، اليوم الأربعاء، لقاء بعنوان "أساسيات الفيلم الوثائقي" وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.



ويتناول اللقاء أنواع وقواعد صناعة الأفلام الوثائقية، إلى جانب خصائص ومراحل الفيلم الوثائقي والإعداد له وكتابة السيناريو، وذلك من خلال التطبيق على فيلم "أغنية النصر".



ويشارك في اللقاء دكتور نادر رفاعي رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، والناقدة نيرمين جودة.



كما يُنظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي، بعد غد الخميس لقاء بعنوان "تطويع اللوحات التشكيلية العالمية في السينوغرافيا المسرحية" ضمن فعاليات بيت الثقافة والفن الشهرية.



يُشارك في اللقاء الشاعر ميسرة صلاح الدين، والدكتور أحمد بركات أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.