بسبب السيول.. مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمرسى علم

لقى مهندس يدعى أحمد سمير شعبان إبراهيم، مصرعه بينما أصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة في مرسى علم بسبب السيول.

تم نقل المصابين للعلاج، وتم إيداع جثة المتوفى في المشرحة بتصرف النيابة العامة.

وقال مسئولو مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وتبين أن المتوفى يعمل بإحدى الشركات الخاصة للمعدات الثقيلة العاملة بأحد مناجم الذهب بمنطقة غرب مرسى علم، حيث جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تبين أن المتوفى يدعى أحمد سمير شعبان إبراهيم "مهندس ميكانيكا" من منطقة باب شرق الإسكندرية، وأخطرت الأجهزة المختصة بالحادث.