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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يطالبون الإدارة باستمرار معتمد جمال.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن  مطالبة عدد من  لاعبي الزمالك باستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق .

و كتب هاني حتحوت عبر حسابه بموقع فيسبوك: خبر الماتش - عدد من لاعبي نادي الزمالك يطالبون الإدارة باستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق .

 

وقال محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال لابد من استمراره فى منصب المدير الفني خلال المرحلة المقبلة لأنه قادر على احتواء اللاعبين والنجاح مع الفريق.

 

وقال محمد عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" معتمد جمال لازم يستمر مع نادي الزمالك ولكن للاسف مجلس الإدارة يرفض ويفضل التعاقد مع مدرب أجنبي لأن دائما أى إدارة تتعاقد مع الأجنبي رغبة فى عدم تحمل المسؤولية.

 

أضاف:" معتمد جمال استطاع أن يعود بلاعبي نادي الزمالك الي مستواهم الحقيقي وفاز بمباريات صعبة.

الاعلامى حتحوت الزمالك اداء لاعبي الزمالك معتمد جمال

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