قرار عاجل من «النقل» بعد تدمير السيول أجزاء من طرق مرسى علم

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر ) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند الكيلو 35 ، والكيلو 55 اتجاه إدفو ، بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأضافت أنه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق (مرسى علم / إدفو ) ، غلق طريق (مرسى علم / برنيس) .. كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.