أمريكا تعتزم انخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وقال المسؤول لشبكة “سكاي نيوز عربية”، إن القوة المزمع تشكيلها ستشمل مساحة ثلاثة ملايين ميلٍ من المياه الدولية، لافتًا إلى أنها ستضم دولا أعضاء في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وكانت إسرائيل طلبت بشكل رسمي من عدة دول بينها بريطانيا واليابان، تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية هناك.

جاء ذلك بعد الهجمات التي استهدفت ثلاث سفن تجارية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر يوم الأحد.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل الى تشكيلها، ستعمل في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب.

وتوعد الحوثيون في اليمن بمزيد من الهجمات على السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقات مع رجال أعمال إسرائيليين.