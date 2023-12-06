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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة غامضة من أكرم توفيق تثير التساؤلات

صدى البلد

نشر نجم الأهلي أكرم توفيق رسالة غامضة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب أكرم توفيق : لله الأمر.

وتعيش جماهير النادي الأهلي، حالة من الترقب والقلق بسبب الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن أكرم توفيق، الأمر الذي جلب انتباه المدير الفني مارسيل كولر.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على تفاصيل الإصابة والتدابير التي اتخذها كولر لتأهيل اللاعب.

إصابة أكرم توفيق وغضب مارسيل كولر

في ظل الأحداث الأخيرة، أبدى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي انزعاجه الشديد من إصابة الركبة التي ألمت بأكرم توفيق، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في تشكيلة النادي الأهلي.

 

ووفقًا للمصادر، فإن كولر أعرب عن قلقه بشكل خاص حيال تجدد إصابة توفيق في الرباط الصليبي، وهو ما جعله يتخذ إجراءات فورية لتأهيل اللاعب.

 

أكرم توفيق عبر الإنستجرام جماهير الأهلي اكرم توفيق الظهير - الأهلي

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