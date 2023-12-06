سامحوني .. شريهان تتخذ قرارًا صعبًا في عيد ميلادها

قررت الفنانة شريهان إلغاء احتفالها بعيد ميلادها تضامنًا مع شهداء غزة الذين استشهدوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وكتبت الفنانة شريهان على حسابها بموقع "إكس : "لا أريد أبدًا مضايقتكم وتحديدًا في هذا اليوم، والذي أصبح يومكم، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعًا في التواصل.. ولكن.. معذرة سامحوني".

وأضافت : "أخجل من أي أنواع الاحتفال حاليًّا ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جدًّا على نفسي، رسائلكم جميعًا غالية لكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبو شريهان الشريهانيين كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفة".

واستكملت: "سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد".

سامحوني

واختتمت الفنانة شريهان حديثها، قائلة: "لا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. سامحوني".