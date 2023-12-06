وزير خارجية نيكاراجوا يصل رام الله للتنديد بعدوان الاحتلال

أعلنت نيكاراجوا أن وزير خارجيتها، دنيس مونكادا، وصل الضفة الغربية لإعلان تضامن حكومة الرئيس دانيال أورتيجا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال الوحشي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت روزاريو موريلو التي تشغل في آن معًا مناصب السيدة الأولى ونائبة الرئيس والمتحدثة باسم الحكومة، إن وزير الخارجية "وصل إلى مدينة رام الله، في فلسطين البطلة، بعد أكثر من 24 ساعة من السفر".

وأضافت أن "مهمة وزيرنا التي أوكلها إليه قائدنا هي أن ينقل باسم شعبنا وحكومتنا تضامننا الأخوي والنضالي" مع الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن مونكادا سيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتؤيد نيكاراجوا الاعتراف بدولة فلسطين، كما فتحت سفارة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.