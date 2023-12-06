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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2 مليون و600 ألف مشاهدة للهدف الأسطوري لـ شيكابالا .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي مينا ماهر قوة تأثير نجم الزمالك شيكابالا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مينا ماهر: تأثير شيكابالا.. 2 مليون و600 ألف مشاهدة للهدف الأسطوري .

 

وأعلن الإعلامي إسلام صادق عن قرار نادي الزمالك بشأن التجديد لشيكابالا لمدة موسمين .

 

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك : "الزمالك يستقر على التجديد لـ"شيكابالا " موسمين".

 

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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