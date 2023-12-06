الإسماعيلي: الفوز على البنك الأهلي جاء في الوقت المناسب

أعرب حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد الاسماعيلية.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": " حققنا فوزًا هامًا على البنك الأهلي بعد سلسلة من التعثرات، سيعطينا دفعة قوية في المباريات المقبلة، خاصًة أن الفريق يقدم مباريات جيدة لكن التوفيق لم يحالفنا في أكثر من مباراة، كما أن الفوز جاء في الوقت المناسب، ودفعنا للتقدم نوعًا ما في جدول ترتيب الدوري الممتاز".

وأضاف: الاسماعيلي كان بحاجة إلى تحقيق مكسب لفك "النحس"، واستعادة الثقة بين اللاعبين، وسنبدأ الاستعدادات للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، وهي مواجهة صعبة للغاية نظرًا لموقف ذئاب الجبل في الجدول، فسيلعب الفريق من أجل تحقيق فوزه الأول، ولا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم.