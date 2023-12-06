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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: الشيبي لجأ للقضاء بأوامر.. وموديست لن يقدم شيئًا للأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن اللجوء للمحاكم المدنية في أي أزمات بين اللاعبين والمدربين مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن الأمور لم تكن تدار بهذا الشكل مطلقًا، ومن حق الأهلي وحسين الشحات اللجوء للفيفا والكاف والاتحاد المصري، ومن الوارد ايقاف محمد الشيبي بسبب اللجوء للقضاء المدني.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "لم أشاهد ما فعله الشيبي ولجوء اللاعب للقضاء مرفوض مطلقا، ويجب على العقلاء في نادي بيراميدز إنهاء تلك الأزمة سريعًا".

 

وأضاف: "الاستفزازات موجودة في كرة القدم وتعرضنا لها كثيرا، ومحمد الشيبي لجأ للأساليب الاستفزازية في مواجهة الأهلي سواء السوبر في الإمارات أو في لقاء الدوري الموسم الماضي، ولكن كان يجب تغليظ العقوبة ضد حسين الشحات، ولاعب بيراميدز تلقى أوامر واضحة باللجوء للنيابة".

 

وواصل: "تصريحات كولر حول صعوبة شباب بلوزداد منطقية لأنه فريق قوي، ويمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة، والأهلي ظهر بشكل جيد أمام يانج أفريكانز، ولكن الدفاع ليس في افضل حالاته، لكن هناك تطورًا واضحًا، واعتقد أن الأهلي سيظهر بشكل افضل امام بلوزداد".

 

وزاد: "الأهلي في مونديال الأندية يلعب بشكل جيد، وأعتقد أن الفريق قادر على عبور اتحاد جدة، وقد يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي لأنه فريق قوي، ومعهم كينو لاعب بيراميدز السابق".

 

وأكمل: " عزيز يعقوبو رفض الإفصاح عن السبب في عدم إتمام التعاقد مع الأهلي، خصوصا أنه يقال ان عدم اتمام الصفقة لأسباب طبية".

 

وأتم: "انتوني موديست لن يستطيع تقديم أي شيء للأهلي لأنه بدنيا بعيد تماما وقد يظهر بصورة جيدة ويستغل الفرصة الأخيرة قبل يناير، لكنه فنيا وبدنيا بعيد تماما".

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