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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: أرفض التفريط في زيزو ويجب استمرار معتمد جمال

صدى البلد

أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أنه متواجد دائمًا داخل الزمالك ويرحب بالعمل في أي وقت حال احتاج إليه النادي، مشيرًا إلى أنه متواجد في العمل الإعلامي داخل قناة الزمالك، كما أنه دائم الحديث عن أي أخطاء في فريق الكرة من أجل العمل على إصلاحها مستقبلاً.

 

وقال عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "موضوع تدعيم الزمالك في يناير يرتبط بالإمكانيات المالية، مع ضرورة حل أزمة القيد في المقام الأول، ومعتمد جمال يسير بشكل واقعي ولابد من حصوله على الفرصة، وكرة القدم لا يوجد فيها ثوابت، من الصعب استقدام مدرب أجنبي بمبلغ مالي كبير، وسيحتاج للاعبين جدد".

 

وأضاف: "لاعبو الزمالك لديهم مستحقات متأخرة في نادي الزمالك، ولهم الأولوية في الحصول عليها، بدلا من استقدام آخرين ومنحهم مبالغ كبيرة، وقتها سيحدث انقسام داخل الفريق".

 

وواصل: "نتمنى تدعيم صفوف الزمالك بعناصر جيدة في جميع خطوط الفريق، ومعتمد جمال يجب استمراره في الوقت الحالي طالما يسير بشكل جيد".

 

وتابع: "أحمد فتوح لاعب جيد ولكنه أخطأ ويستحق العقوبة وقرار مجلس إدارة الزمالك يستحق الإشادة، لأنه لا يوجد لاعب أكبر من النادي، ولو كانت هناك بوادر لحل الأزمة فلا مانع مع عودته، طالما أخطأ وعوقب وتعلم الدرس من الممكن عودته للفريق، ويجب أن يبادر بالاعتذار للنادي والجماهير، والزمالك هو من صنع نجوميته".

 

وواصل: "أرفض التفريط في أحمد سيد زيزو بأي مقابل مالي هذا الموسم، وحال رحيله بعد نهاية الموسم فإن مصطفى فتحي هو البديل الأنسب، لو استطاع الزمالك عودته سيكون مكسباً كبيراً، لكن من الصعب التفريط في زيزو لأنه أهم لاعب في الفريق".

 

وأتم: "يجب الإشادة بما يقدمه حمزة المثلوثي على مستواه المتطور في المرحلة الأخيرة والروح الكبيرة التي ظهر عليها مع الفريق، وهو من نجوم الفريق مؤخرًا وأهم مدافع في الفريق وأتمنى عودة الونش قريبًا".

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نجم الزمالك السابق: أرفض التفريط في زيزو ويجب استمرار معتمد جمال


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