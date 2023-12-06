ناقد رياضي: الأهلي من حقه الدفاع عن الشحات.. وحجازي مع الاتحاد بالمونديال

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن النادي الأهلي من حقه اللجوء للطرق القانونية للمحافظة على لاعبه حسين الشحات والدفاع عنه تجاه ما يحدث من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي بادر بعقاب اللاعب ماليا قبل صدور أي قرارات من لجنة المسابقات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "الشيبي وناديه قد يكونوا وجدوا ان هناك طريق معين للحفاظ على حقوق اللاعب، وتحدثت مع مصدر من مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن من حق حسين الشحات والنادي الأهلي اللجوء للجنة الانضباط بموجب اللائحة، وسيتم النظر في شكواه".

وأضاف: "لم يحدث أن قام لاعب باللجوء للمحاكم المدنية ويقدم بلاغ في قسم شرطة وتتحول إلى قضية وجنحة، بسبب خناقة بينهم في الملعب، هذه الازمات متكررة في العالم كله.. واتحاد الكرة المصري لابد أن يكون لديه لوائح خاصة وصريحة في بنود العقوبات والانضباط وأن يتم زيادة العقوبات".

وأكمل: "هناك لاعبين أجرت رباط صليبي وقدمت مستوى مميز، عزيز يعقوبو لاعب جيد ويلعب بروح عالية وشتان الفارق بينه وبين انتوني موديست، والأخير كان من هدافي الدوري الألماني حتى صيف 2022 ومشكلتي معه أنه لا يحاول في الملعب أن يظهر بصورة جيدة، وقد يكون لاعتقاده بشكل نفسي أن مسيرته انتهت في كرة القدم بعد رحيله عن دورتموند".

وتابع: "لو قرر انتوني موديست أن يعود بقوة، قد يكون له فرصة كبيرة في الاهلي، لكن حتى الآن لم يظهر أي محاولات أو اصرار داخل الملعب".

وواصل: "مصادر سعودية تؤكد احقية احمد حجازي في المشاركة بكأس العالم للأندية، وفرص الأهلي متساوية مع الاتحاد، ودوافع الفريق تكون مختلفة في المونديال".

وأكد: "اعتقد ان احمد حجازي بنسبة كبيرة سيكون موجود في القائمة مع الاتحاد، ومواجهة الأهلي بكل تأكيد لقاء صعب، لكن الدوافع ستكون كبيرة للفريقين، والأهلي فنيا فريق كبير ويظهر بشكل قوي خلال المونديال، والأهلي لو كان يمتلك مهاجما قويا في البطولة السابق كان من سيحقق نتيجة جيدة امام ريال مدريد".