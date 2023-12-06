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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: قائمة القلعة الحمراء في مونديال الأندية عادلة

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حدد احتياجاته في قائمة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن هناك لاعبين حصلت على فرص كثيرة، ومن بينهم أحمد عبدالقادر الذي كان يشارك ويقدم مستوى جيد، لكن تراجع مستواه بشكل كبير.

 

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: " لا يوجد أي لاعب يشترط اللعب أساسيًا في عقده مع أي نادٍ، ومستوى أي لاعب هو من يفرض نفسه على المدرب، هذا الأمر بالنسبة لـ عبدالقادر، كما أن صلاح محسن يتواجد مع الفريق منذ سنوات، والمركز الوحيد الذي يعاني هو رأس الحربة واللاعب حصل على فرص كثيرة ولم يقدم أي شئ، ولذلك أي لاعب لا يلوم إلا نفسه".

 

وأضاف: "قائمة الأهلي عادلة نوعًا ما، ولكن كنت أتمنى وجود أحمد عبدالقادر على حساب خالد عبدالفتاح في ظل وجود ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن، وعبدالقادر يمتلك رصيد كبير مع النادي خلال الفترات الماضية، ولذلك كنت اتمنى وجوده مع الفريق".

 

وواصل: "كان من الصعب على مارسيل كولر استبعاد أنتوني موديست، خصوصا أنه كان وراء انضمامه للأهلي، بالإضافة إلى تقييمه فنيًا، ومقارنة أي لاعب بـ فلافيو غير عادلة، لأنه كان يلعب بشكل جيد رغم حالة عدم التوفيق في تسجيل أهداف خلال أول موسم".

 

وأكمل: "شباب بلوزداد فريق قوي ويمتلك مميزات جيدة من حيث السرعة والهجوم المرتد والضغط العالي، بالإضافة إلى أنه يمتلكون الطموح والأمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي على الأقل الخروج بنقطة التعادل، وجميع فرق المجموعة تمتلك أمل في الصعود بعد التعادل الأخير للأهلي أمام يانج أفريكانز".

 

وزاد: "لابد من فوز الأهلي على شباب بلوزداد، خصوصا أنها بروفة جيدة قبل التوجه للمشاركة في كأس العالم للأندية، والفوز سيقرب الفريق خطوة من الصعود لدور الثمانية، والمكسب سيكون له فوائد كبير".

 

وأشار إلى أن عودة أحمد حجازي للمشاركة مع اتحاد جدة أمر جيد لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا، في ظل احتياج الفراعنة للاعب.

 

وحول ترشيح مروان حمدي مهاجم المصري للانتقال إلى الأهلي، علق أبومسلم: "يجب أن يكون سعر أي لاعب محلي في المتناول بعيدًا عن الأرقام الخرافية، هناك لاعبين مؤثرين في الدوري المصري عندما تنتقل للاهلي لا تقدم شئ والدليل حسام حسن، والأهلي يحتاج إلى لاعب أقوى من مروان حمدي رغم كونه لاعب جيد".

 

وأتم: "المهاجم الوحيد الجيد في الدوري المصري الذي يستحق الانضمام للأهلي هو مابولولو، لكن سعره كبير للغاية، كما أن أحمد أمين أوفا ايضا ليس من العناصر القوية التي تصلح للأهلي".

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