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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يكشف مفاجأة في أزمة الشيبي والشحات

صدى البلد

أكد عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، أن المادة 138 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، بأنه لا يجوز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي محاكم مدنية أو إدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "هل النزاع الذي حدث بين الشحات والشيبي في مباراة كرة قدم؟، نعم حدثت لأن المباراة تبدأ منذ فتح أبواب الاستاد وحتى مغادرة حرم الاستاد ، وهو مفهوم معروف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

 

وأضاف: "سبق وحدثت أزمة بين مصطفى محمد وحسين الشحات في نهائي القرن 2020، وتبادل اللاعبان اللاكمات وتدخل كاسونجو ودفع الشحات من الخلف، والثلاثي تمت معاقبتهم بشكل رسمي بالايقاف لمدة 4 مباريات، وتم الاستئناف من جانب حسين الشحات وتم تخفيض العقوبة إلى مباراتين، وهذه الواقعة تم رفع تقرير بها رسميًا من جانب الحكم والمراقب، ولجنة الانضباط بالكاف عاقبت جميع اللاعبين وتم تطبيق القانون".

 

وأكمل: "جميع اللوائح الرياضية تمنع أي طرف من اللجوء إلى محاكم مدنية أو إدارية، والفيفا أوضح عقوبات الضرب لـ3 مباريات، وحتى لو كان هناك ألفاظ عنصرية أيضا من 6 إلى 10 مباريات، وكل هذه الأمور تخضع للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم".

 

وزاد: "هل لجنة الانضباط تنازلت عن اختصاصاتها، ومحمد الشيبي حاليا تقدم ببلاغ للنيابة العامة، ويجب عليهم التدخل وإبلاغ ناديه بمخالفة اللوائح، والقوانين واضحة ولا يجوز معاقبة اللاعب مرتين، بعدما صدر عقوبة رسمية من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ضده، ولو كان لديك اعتراض على العقوبة يتم تصعيد الأزمة والطعن على تقرير مراقب المباراة".

 

وتابع: "لو أي لاعب يمتلك شيك غير رصيد من ناديه، هناك لاعبين حصلت على شيكات من النادي الإسماعيلي مثل محمد بن خماسة، وقدم شكوى رسمية إلى الفيفا وحصلوا على احكام لصالحهم وتم اعادة الشيكات للإسماعيلي، وبالنسبة لوجود حالة سب وقذف او البصق يكون هناك 4 مباريات وغرامة 20 الف جنيه".

 

وواصل: "لجنة الانضباط ليس من حقها التدخل في الأزمة، لأن اللائحة تنص على أنه حال فصل أحد اللجان في قضية لا يجوز لها التدخل، ولجنة الانضباط رفضت تلك الشكوى استنادًا لتلك المادة، وأي لاعب اجنبي محترف يجب عليه احترام اللوائح والقوانين الانضباطية للاتحاد المحلي ولجانه".

 

وأردف: "النادي الأهلي وحسين الشحات من حقهم إرسال شكوى رسمية بقيام محمد الشيبي بانتهاك قوانين الاتحادين الدولي والمصري باللجوء إلى القضاء المدني، وهناك عقوبات واضحة في هذا الأمر".

 

واستطرد: "لا يحق لـ الشيبي مطلقا اللجوء للقضاء المدني طبقا للمادة 138، ويجب على حسين الشحات والنادي الأهلي مخاطبة لجنة الانضباط وإرسال اوراق الاستدعاء للنيابة العامة، وكذلك إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأمر الذي قد يهدد بسحب رخصة نادي بيراميدز في حالة كان مشاركًا في تلك القضية، وكذلك مخاطبة الاتحاد الدولي بشأن انتهاك القوانين الرياضية باللجوء للمحاكم المدنية".

 

وأكد: "حال تقديم الشكاوى من جانب النادي الأهلي وحسين الشحات، سيتم مخاطبة بيراميدز ومحمد الشيبي، ومنحه مهلة بسحب الشكوى، وفي حالة عدم التنفيذ يتم فرض عقوبات صارمة ضده، بل أن العقوبات قد تطال اتحاد الكرة في حالة كان مشاركًا في هذا الأمر.. لكن لو كان اللاعب والنادي هما الطرفين الموجودان في تلك القضية يتم تحذيرهم ومنحهم مهلة قبل صدور عقوبات من جانب الاتحادات المنوطة بذلك".

 

وأضاف: "هناك اتحادات رياضية عوقبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدثت تدخلات قضائية وتم تجميد نشاطهم واستبعادهم من البطولات، يجب على الأهلي تقديم شكوى للفيفا والكاف بشكل رسمي، لحسم تلك القضية وعدم تكرارها مرة آخرى".

 

وأتم: "جريندو وفريد شوقي وإداري النادي المصري اشتبكوا مع الحكم منذ عامين، وتم كتابة تقرير بأنهم اعتدوا على الحكم، وتم ايقافهم 4 مباريات وكذلك عقوبات إدارية، وكذلك نادي بيراميدز منذ عامين اشتبك عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع الحكم في لقاء مازيمبي داخل الملعب، وهناك أزمات كثيرة تكررت في الملاعب".

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