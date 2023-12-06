حالة من الغضب داخل إدارة الزمالك بسبب ملف الصفقات.. التفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من أحد الأعضاء بسبب تدخله في ملف الصفقات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سليمان يرغب في عدم تدخل أي شخص في الملف، لعدم حدوث أي أزمات تعطل مسيرة المفاوضات مع اللاعبين".

وكان قد عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر أمس الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.