السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن تقاعده نهاية 2023

أعلن السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، أنه سيكمل مهامه في موسكو حتى نهاية ديسمبر الجاري ويتقاعد.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بن تسفي: "لسوء الحظ، يجب أن أؤكد ذلك. سأنهي مهمتي في موسكو في نهاية ديسمبر وأتقاعد. سيكون لدي خليفة، فهي تتمتع بكفاءة عالية اسمها سيمونا جالبرين. ستأتي في اليوم التالي بعد انتهاء مهمتي".

وكان بن تسفي قد التحق عام 1983 بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وشغل عدة مناصب في طاقم وزارة خارجية الاحتلال، وعمل أيضا في سفارات دول أخرى، منها كوستاريكا، ونيكاراجوا وبنما وسلوفاكيا وبولندا.

وفي الفترة 1992-1995 عمل نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية ومستشارا في السفارة في موسكو، ويشغل منذ نوفمبر 2020 منصب سفير إسرائيل لدى روسيا.