مفتاح هجومي.. ميدو: صفقة عمر كمال أفضل من هاني وأكرم توفيق للأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن صفقة تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي فيوتشر ستكون إضافة كبيرة للأحمر.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر كمال عبد الواحد إضافة قوية للأهلي.. هذا اللاعب سيكون مفتاحًا هجوميًا للفريق".

وأضاف: "محمد هاني لاعب جيد، ومؤدي جيد، إلا أن عمر كمال أفضل منه هجوميًا، وأفضل من أكرم توفيق أيضًا في الثلث الهجومي من الملعب".

وتابع: "أحب اللاعب الذي ينتقل لناد من أجل المنافسة على مركزه، وألا ينتقل لناد يضمن فيه مركزه، فأنا ذهبت إلى روما لمنافسة توتي على مركزه".

وأكمل: "محمد هاني وعمر كمال سيجدان لهما مكانًا في تشكيل الأهلي، في ظل كثافة المباريات أمام الأحمر خلال الموسم".