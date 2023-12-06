مدرب أوكلاند سيتي يتحدث عن لاعبي الأهلى قبل انطلاق مونديال الأندية

قال ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي، ليس هناك فرص كثيرة في المباراة الافتتاحية، ولكن كل اللاعبين في أوكلاند سيتي يبذلون كل جهدهم من أجل الفريق، ونحن هنا لنجعل الجمهور فخور بنا وكل نيوزلاندا، ومن الممكن أن يكون يومنا ونكسب، لا نعلم ماذا سيحدث

واضاف ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى:" الاتحاد له قاعدة كبيرة جدا من الجماهير، ويطالبوهم دائمًا بالمكسب وأيضا بالأداء الجيد، سيكون عليهم ضغطا كبيرا من الجماهير، ونحن أيضا سيكون علينا ضغط ولكن ليس مثلهم " .

وتابع المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي " البطولة كبيرة ومميزة، وجميع الفرق المشاركة هما فرق القمة، ولذلك أي مواجهة أي فريق في المباراة الأولى سيكون صعب، يضمون نخبة من أفضل اللاعبين الدوليين، عليك أن تنافس بقوة .

وأعتقد ريرا أنه لا يوجد فرق بين مواجهة الاتحاد أو الأهلي نحن نعلم الفريقين جيدًا كلاهما يضم عناصر رائعة، نعم اللاعبون مختلفون ولكنهم جيدين جدا، وفازوا بدوري الأبطال في قاراتهم، هم فريقين في القمة بالسعودية ومصر

واكد ريرا الأهلي فريق رائع في إفريقيا وكان بيننا مواجهات من قبل، لديهم كابتن رائع محمد الشناوي، ويقدمون أداء رائع في دوري أبطال افريقيا ويحتلون قمة مجموعتهم، وفي قمة الدوري المصري أيضًا، ويضم لاعبين رائعين في الوسط هناك ديانج، في الخلف معلول ومحمد هاني والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، إذا واجهنا الأهلي ستكون مواجهة صعبة

اما عن لاعبى النادى الأهلى ، فاجاب " اللاعب الأفضل بينهم سيكون علي معول، هو لاعب ذكي جدا، تمريراته رائعة، وفي منتهى الدقة خاض العديد من المباريات الدولية مع منتخب تونس أيضا وكأس العالم ، بالنسبة لي التونسي هو أفضل لاعب في الأهلي".

و يخوض فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأول لكرة القدم بطل أوقيانوسيا منافسات كأس العالم للأندية للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه نظيره الاتحاد في الدور التمهيدي من البطولة التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند في كأس العالم للأندية 2023 .