عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أوكلاند سيتي يتحدث عن لاعبي الأهلى قبل انطلاق مونديال الأندية

صدى البلد

قال ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي، ليس هناك فرص كثيرة في المباراة الافتتاحية، ولكن كل اللاعبين في أوكلاند سيتي يبذلون كل جهدهم من أجل الفريق، ونحن هنا لنجعل الجمهور فخور بنا وكل نيوزلاندا، ومن الممكن أن يكون يومنا ونكسب، لا نعلم ماذا سيحدث 

 

واضاف ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى:" الاتحاد له قاعدة كبيرة جدا من الجماهير، ويطالبوهم دائمًا بالمكسب وأيضا بالأداء الجيد، سيكون عليهم ضغطا كبيرا من الجماهير، ونحن أيضا سيكون علينا ضغط ولكن ليس مثلهم " .

 

وتابع المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي " البطولة كبيرة ومميزة، وجميع الفرق المشاركة هما فرق القمة، ولذلك أي مواجهة أي فريق في المباراة الأولى سيكون صعب، يضمون نخبة من أفضل اللاعبين الدوليين، عليك أن تنافس بقوة .

 

وأعتقد ريرا أنه لا يوجد فرق بين مواجهة الاتحاد أو الأهلي نحن نعلم الفريقين جيدًا كلاهما يضم عناصر رائعة، نعم اللاعبون مختلفون ولكنهم جيدين جدا، وفازوا بدوري الأبطال في قاراتهم، هم فريقين في القمة بالسعودية ومصر 

 

واكد ريرا الأهلي فريق رائع في إفريقيا وكان بيننا مواجهات من قبل، لديهم كابتن رائع محمد الشناوي، ويقدمون أداء رائع في دوري أبطال افريقيا ويحتلون قمة مجموعتهم، وفي قمة الدوري المصري أيضًا، ويضم لاعبين رائعين في الوسط هناك ديانج، في الخلف معلول ومحمد هاني والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، إذا واجهنا الأهلي ستكون مواجهة صعبة 

 

اما عن لاعبى النادى الأهلى ، فاجاب " اللاعب الأفضل بينهم سيكون علي معول، هو لاعب ذكي جدا، تمريراته رائعة، وفي منتهى الدقة خاض العديد من المباريات الدولية مع منتخب تونس أيضا وكأس العالم ، بالنسبة لي التونسي هو أفضل لاعب في الأهلي".

 

و يخوض فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأول لكرة القدم بطل أوقيانوسيا منافسات كأس العالم للأندية للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه نظيره الاتحاد في الدور التمهيدي من البطولة التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

 

ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند في كأس العالم للأندية 2023 .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

بعد استبعادهما من المونديال.. شبانة يكشف عن مفاجأة بشأن عبد القادر وصلاح محسن

أبومسلم: قائمة الأهلي في مونديال الأندية "عادلة" وكنت أتمنى وجود عبدالقادر

نادر شوقي: رمضان صبحي لازم يروح الزمالك والأهلي لن يطلبه

رقم غير مسبوق.. مدبولي: نفذنا 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح.. تفاصيل

غرامة 500 جنيه.. عقوبة التخلف عن التصويت فى انتخابات الرئاسة طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ