بلاش شوكولاتة| طريقة التعامل مع الشخص الحساس.. 4 نصائح مهمة

قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، عددًا من النصائح الفعالة في كيفية التعامل وإدارة الحساسية لدى الشخص الحساس في العلاقات المختلفة.

وقال “إلياس” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم نهاد سمير، إن الشخص الحساس عليه الاهتمام بنفسه من خلال القيام بأشياء وأنشطة تسعده، معقبًا: “اسعد نفسك ومتعملش حاجة عشان خاطر حد”.



وأضاف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية أن الأشخاص الحساسين في حاجة دائمة إلى الاحتواء والتعامل معاهم برحمة في لحظات غضبهم، مؤكدًا أنه لا يجب وضع ثقة مفرطة في الأشخاص ويجب انتقائهم بشكل جيد.



وتابع أن أصحاب الحساسية المفرطة يجب أن يمتنعوا عن تناول الشيكولاتة من وقت لأخر لأنها ترفع الأدرينالين وهذا يؤثر سلبًا عليهم في الأوقات التي يكون الإحساس لديهم نشط.