عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون أمريكيون كبار يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

موعد انتهاء الحرب
موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

توقع مسؤولون أمريكيون كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، انتهاء العملية البرية المكثفة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قبل شهر يناير، وذلك في أعقاب التحذيرات الأمريكية لإسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية عن مصادرها، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستكمل نشاطه في جنوب قطاع غزة نهاية الشهر الجاري.

ووفقا للمصادر، فإن العلمية البرية ستصل إلى الطرف الجنوبي من القطاع وستستمر عدة أسابيع، وبعد ذلك ستتحول إسرائيل إلى استراتيجية أقل كثافة، والتي تركز بشكل محدد على مقاتلي حماس وقادة محددين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "مع استمرار الحرب، ومعها مناورات قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لا يزال البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء سلوك إسرائيل للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وبحسب المصادر، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنه كلما أصبح الرأي العام العالمي أكثر معارضة للعملية البرية، التي أودت بحياة آلاف المدنيين، كلما قصر الوقت الذي تستطيع فيه إسرائيل مواصلة العملية بشكلها الحالي والاحتفاظ بأهمية الدعم الدولي.

وقال مسؤول أمريكي كبير أخر لشبكة سي إن إن: "يصر المسؤولون الإسرائيليون، سرا وعلنا، على أن جزءا من هدفهم هو إضعاف حماس إلى درجة أن الحركة لن تكون قادرة أبداً على تكرار الهجوم الذي نفذته ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "من غير المرجح أن يتحقق هذا الهدف بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن تستمر إسرائيل في محاولة تحقيقه في المرحلة المقبلة من الصراع، والتي يرى المسؤولون الأمريكيون أنها حملة طويلة الأمد".

وأضاف: "يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تنتقل إسرائيل إلى استراتيجية أكثر تركيزا بحلول يناير، والتي ستشبه الطريقة التي انتقلت بها الولايات المتحدة من الحرب عالية الكثافة في العراق وأفغانستان إلى حملة أكثر تركيزا ضد القادة الإرهابيين".

كما حرص كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على عدم انتقاد إسرائيل علنا، ويصرون بشكل متزايد على أن استراتيجيتهم المتمثلة في تقديم المشورة لإسرائيل بمهاجمة غزة بطريقة أكثر دقة ومصطنعة ستؤدي إلى نتائج.

على الجانب الأخر، توقع مسؤول إسرائيلي أن تتم عملية انتقالية في الأسابيع المقبلة، قائلا: "نحن في عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة، ومن ثم سنتحول على الأرجح إلى وضع منخفض الشدة".

مسؤولون أمريكيون كبار إدارة الرئيس جو بايدن انتهاء العملية البرية المكثفة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل الولايات المتحدة وإسرائيل حماس موعد انتهاء في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

الإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

جرائم وحشية.. السعودية وقطر تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أردوغان: نعارض إنشاء «منطقة عازلة» في قطاع غزة

فى أحدث ظهور لها.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة عادي

إصابة 16 شخصا بالأقصر إثر انقلاب سيارة ميكروباص

مفاجأة بشأن أسماء المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ