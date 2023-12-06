مسؤولون أمريكيون كبار يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

توقع مسؤولون أمريكيون كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، انتهاء العملية البرية المكثفة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قبل شهر يناير، وذلك في أعقاب التحذيرات الأمريكية لإسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية عن مصادرها، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستكمل نشاطه في جنوب قطاع غزة نهاية الشهر الجاري.

ووفقا للمصادر، فإن العلمية البرية ستصل إلى الطرف الجنوبي من القطاع وستستمر عدة أسابيع، وبعد ذلك ستتحول إسرائيل إلى استراتيجية أقل كثافة، والتي تركز بشكل محدد على مقاتلي حماس وقادة محددين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "مع استمرار الحرب، ومعها مناورات قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لا يزال البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء سلوك إسرائيل للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وبحسب المصادر، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنه كلما أصبح الرأي العام العالمي أكثر معارضة للعملية البرية، التي أودت بحياة آلاف المدنيين، كلما قصر الوقت الذي تستطيع فيه إسرائيل مواصلة العملية بشكلها الحالي والاحتفاظ بأهمية الدعم الدولي.

وقال مسؤول أمريكي كبير أخر لشبكة سي إن إن: "يصر المسؤولون الإسرائيليون، سرا وعلنا، على أن جزءا من هدفهم هو إضعاف حماس إلى درجة أن الحركة لن تكون قادرة أبداً على تكرار الهجوم الذي نفذته ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "من غير المرجح أن يتحقق هذا الهدف بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن تستمر إسرائيل في محاولة تحقيقه في المرحلة المقبلة من الصراع، والتي يرى المسؤولون الأمريكيون أنها حملة طويلة الأمد".

وأضاف: "يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تنتقل إسرائيل إلى استراتيجية أكثر تركيزا بحلول يناير، والتي ستشبه الطريقة التي انتقلت بها الولايات المتحدة من الحرب عالية الكثافة في العراق وأفغانستان إلى حملة أكثر تركيزا ضد القادة الإرهابيين".

كما حرص كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على عدم انتقاد إسرائيل علنا، ويصرون بشكل متزايد على أن استراتيجيتهم المتمثلة في تقديم المشورة لإسرائيل بمهاجمة غزة بطريقة أكثر دقة ومصطنعة ستؤدي إلى نتائج.

على الجانب الأخر، توقع مسؤول إسرائيلي أن تتم عملية انتقالية في الأسابيع المقبلة، قائلا: "نحن في عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة، ومن ثم سنتحول على الأرجح إلى وضع منخفض الشدة".