عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يعلم المتوفى من أخرج له الصدقة ؟

الصدقة
الصدقة

هل يعلم المتوفى من أخرج له الصدقة ؟..لا يوجد طريقة او علامات تؤكد ذلك ، ولكن يجب ان تكون على يقين تام بأن الله يستجيب الدعاء فهو الكريم الرحيم العالم بعباده، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية. 

وقالت دار الإفتاء: إن أفضل ما نقدمه للمتوفى هو الدعاء له كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الحديث الشريف « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

وتابعت: من شروط استجابة الدعاء ان يكون الداعي على يقين تام بأن الله عز وجل سيستجيب.

وأشارت دار الإفتاء الى أن الصدقة تقبل من كل أحد وعن أي متوفى من أعرفه ومن لا أعرفه، وهي مرتبة عالية أن أتصدق على غير من أعرف".

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

12 ساعة فقط| أقصر مدة صيام في السنة.. انتهز الفرصة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

هل يعلم المتوفى من أخرج له الصدقة ؟

بين الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن الحديث ليس للحصر على هذه الأنواع فقط، مشيراً إلى أن العلماء وجدوا حديثا عند الإمام البيهقى يروى فيه "إلا من سبعة" وبعدها زاد بحث العلماء فى قوله "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" فوجدوا أن النبي قال 13 نوعاً من الأعمال التي لا تنقطع عملها عن الميت.

ولفت إلى أن النابتة ينتقون بعض الروايات ويضعفون بعضها، منوها بأن بدعة الحديث الضعيف لا يقبل مطلقا وأنه مثل الحديث الموضوع، هى بدعة سيئة وهى سبب التدهور وغلظة القلوب التى نراها، لافتا إلى أن النابتة يرفضون جزءا من الشريعة بدليل رفضهم لحديث النبى "من عف فكتم فمات فهو شهيد".

لو قابلتك مشكلة وملهاش حل .. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

سورة إجابة الدعاء.. بها 4 عجائب حدثت مع 4 أنبياء

لو بتحلم بكوابيس.. 5 وصايا من النبي لتجنبها

للسيدات والفتيات.. احذري هذا الفعل عند الرقية الشرعية

هل يجب التصدق على المتوفين كل واحد على حدة ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال برنامجه “ ولا تعسروا”، المذاع عبر القناة الأولى، قائلاً: احنا بنتعامل مع ربنا الكريم وليس المحاسب، ربنا خزائنه ملآ سحاء الليل والنهار".

وتابع: حسب السعة، فالأساس أن تخرجي صدقة لكل متوفي وأن تكثري الثواب، لكن لو لم يكن فى استطاعتكِ ان تخرجى صدقة لكل متوفي منهم فإخرجي صدقة واحدة لهم وسيصل اليهم جميعا، لأن هذا يكون على سبيل الدعاء.

هل يعلم المتوفى من أخرج له الصدقة هل يجب التصدق على المتوفين كل واحد على حدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

الإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

جرائم وحشية.. السعودية وقطر تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أردوغان: نعارض إنشاء «منطقة عازلة» في قطاع غزة

فى أحدث ظهور لها.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة عادي

إصابة 16 شخصا بالأقصر إثر انقلاب سيارة ميكروباص

مفاجأة بشأن أسماء المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ