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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تعلق على إلغاء الاحتلال لتأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة

لين هاستينجز المنسقة
لين هاستينجز المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلغاء الاحتلال الإسرائيلي تأشيرة دخول لين هاستينجز المنسقة الإنسانية لـ الأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطسنية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر صفحتها على منصة إكس، إن التشهير المستمر الذي تقوم به إسرائيل والإساءة اللفظية وتعطيل عمل منظمات الأمم المتحدة ومسؤوليها أمر مرفوض. 

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الإساءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي تظهر ازدراء إسرائيل المطلق للأمم المتحدة والقانون الدولي وحياة الفلسطينيين.

الاحتلال يُلغي تأشيرة لين

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن حكومة الاحتلال قررت إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لعدم إدانتها حركة حماس.

وفي وقت سابق، قالت هاستينجز إن الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة إلى سكان غزة منعدمة، وإن "ما نشهده يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية، يعد الصيغة التي تُدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وحدوث كارثة صحية عامة".

وأشارت هاستينجز إلى التقارير التي أفادت باستشهاد 700 فلسطيني منذ استئناف الأعمال القتالية في الأول من ديسمبر الجاري، قائله: "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية امتدت إلى جنوب غزة، مما أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا فيما ينتابهم اليأس في السعي للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان".

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