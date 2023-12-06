فوز تمريض بني سويف بدوري الجامعة الأهلية لكرة القدم الخماسي

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم ، فوز فريق ك

لية التمريض بلقب دوري جامعة بني سويف الأهلية كأس الدكتور منصور حسن لكرة القدم الخماسية النسخه الثانيه، بعد تغلبه على فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بهدف دون رد ، وذلك بعد مشاركة 32 فريقا من كافة كليات الجامعة.



حضر مراسم التتويج الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي ، والدكتورة إيناس يحيى منسق كلية الطب ، والدكتور شريف. ممدوح منسق الأنشطة الطلابية.





وأكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، إضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.



جدير بالذكر ، تم تنظيم حملة على هامش البطولة بعنوان «انزل .. وشارك» لتوعية الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة.



وفاز الطالب محمد يسري بفريق كلية الأسنان بلقب أحسن لاعب فى البطولة ، كما حصل الطالب عبدالله حسين بفريق كلية التمريض على لقب أحسن حارس مرمي.