عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يعقد محاضرة جماهيرية بالمنصورة بعنوان: «دور الشباب في بناء المجتمع»

صدى البلد

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ندوة بعنوان: «دور الشباب في بناء المجتمع»، بالتعاون مع جامعة الدلتا، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في رفع الوعي العام تجاه الكثير من القضايا المجتمعية.

 وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الازهر، وإشراف د. محمد الضويني وكيل الأزهر، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وبحضور د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع. 

وأكد الدكتور نظير عياد أن مثل هذه اللقاءات التوعوية تعكس اهتمام الأزهر ورؤيته بأهمية الشباب فهم ساعد هذه الأمة ومصدر قوتها في كل زمان ومكان، والعناية بهم هي عناية واجبة لرفع شأن المجتمع والحفاظ على مقدراته وتحقيق معدلات التنمية اللازم لمواجهة التحديات المجتمعية والوطنية.

وبيَّن عياد أننا أمام أجيال تتعرض للكثير من التحديات خاصة التكنولوجية وتحتاج إلى أن يكون كل واحد منهم على دراية بما يحيط به، ويمتلك الخبرة والمعرفة الكافية اللازمة لهذه المواجهة الحاسمة التي تمكنه لأن يتجاوز كل الصعوبات بنفسه دون الحاجة إلى الاعتماد على غيره.

فيما أكد د. محمود الهواري في كلمته التي ألقاها بالندوة أن الشباب هم قادة المستقبل، وهم قوة المجتمع اليوم، كما أنه إذا كان الشباب هم أكثر عرضة لمحاولات اختراق ممنهجة تستهدف عقولهم وأفكارهم، فإن ذلك يفرض علينا الكثير من المسئوليات نحوهم كمؤسسات وكأسر.

وأضاف الهواري أن المسئولية في هذا الشأن مسئولية مشتركة، ولذا فإنه يجب على الشباب أنفسهم أن يعيشوا حالة إيمانية توجب عليهم العمل والأمل، ولذا فإنه في شريعتنا الغراء فإن القرآن الكريم يربي الناس بقصص الأمل والطموح، كما أن سيدنا نوح ظل يدعو قومه ٩٥٠ سنة ولم يفقد الأمل ولو للحظة واحدة، وكذلك فإن سيدنا أيوب لم ينقطع أمله في الله رغم فقده أولاده وأمواله وعافيته، وسيدنا يعقوب ظل أربعين سنة على أمل لقاء ولده، فالأمل في الإسلام ليس أمل الكسالى ولكنه أمل مقرون بالعمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

العراق.. استهداف القوات الأمريكية في قاعدة حرير بطائرة مسيرة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

بعد استبعادهما من المونديال.. شبانة يكشف عن مفاجأة بشأن عبد القادر وصلاح محسن

أبومسلم: قائمة الأهلي في مونديال الأندية "عادلة" وكنت أتمنى وجود عبدالقادر

نادر شوقي: رمضان صبحي لازم يروح الزمالك والأهلي لن يطلبه

رقم غير مسبوق.. مدبولي: نفذنا 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ