الرحيل عن الزمالك أسوأ قرار.. نجم سابق يروي تفاصيل خروجه من القلعة البيضاء

وصف إبراهيم عبد الخالق لاعب الزمالك السابق والسكة الحديد الحالي، قرار رحيله عن القلعة البيضاء بالقرار الأسوأ الذي أتخذه في حياته، موضحًا أسباب الرحيل.





وقال إبراهيم عبد الخالق أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: " طلبي الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة هو أسوأ قرار اتخذته في حياتي.. لكنني عانيت من عدم الاستقرار الفني خلال فترة تواجدي في نادي الزمالك".



وتابع: " كثرة تغيير المدربين ساهمت في رحيلي عن الزمالك.. الإستقرار الإداري لأي فريق يساهم في تحقيق البطولات .. اللعب لنادي الزمالك شرف كبير والتتويج ببطولات معه شعورعظيم، وشيكابالا نجم كبير ويرد على جميع الإنتقادات من خلال مستواه في الملعب".



وأضاف: "تمسكت بالانضمام للزمالك رغم توقيعي للأهلي قبل انتقالي إلى الفريق من سموحة، وطلبت استرجاع العقود بحثًا عن تحقيق الألقاب لأن هذه الفترة كانت جيدة للزمالك.. سعيد بالإنتصارات التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة".



وأشاد عبد الخالق بالبرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، مؤكدًا أن البرتغالي فيريرا مدرب كبير ويتسم بالصرامة التكتيكية.