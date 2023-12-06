بريطانيا ترصد حادثا يتعلق بمسيرة في ميناء الحديدة باليمن

قالت الوكالة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت حادث يتعلق بمسيرة “طائرة دون طيار” غربي ميناء الحديدة باليمن.

وكانت قد أدانت الحكومة البريطانية، منذ أيام، الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن إيران تدعم مليشيا الحوثي عسكريا وسياسيا وتتحمل المسؤولية عن أفعال شركائها.

وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إلى أن بريطانيا ملتزمة بضمان أمن الملاحة بالمنطقة عبر مساهمتها في التحالف الدولي لأمن الملاحة والقوات البحرية المشتركة.