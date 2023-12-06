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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء عاجل من محافظ مطروح لمنع تكرار الحوادث على الطريق الدولي الساحلي

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد الطريق الدولى الساحلى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منطقة كوبري فوكة طريق مطروح إسكندرية الساحلي للوقوف على أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ومعاينتها على الطبيعة.

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وأكد محافظ مطروح على التواصل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لمعالجة أسباب المشكلة خلال أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي إسكندرية مطروح ووضع الحلول الأنسب لسيولة المرور وتجنب الحوادث حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.، حيث أصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسي مطروح يمر أعلى كوبري فوكة، والاتجاه المؤدى إلى محافظة الإسكندرية يمر من على مزلقان السكة الحديد مباشرة، والطريق منحدر بشكل كبير مما قد يؤدى إلى وقوع الحوادث.
 

وخاطب محافظ مطروح وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة وأرواح المواطنين بما يحقق الصالح العام وفي ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات.

محافظ مطروح خلال تفقد الطريق الدولى الساحلى 
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