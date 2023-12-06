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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: مستمرون في الضغط علي حماس حتى يتم إطلاق سراح كل الرهائن

صدى البلد

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، أنهم مستمرون في الضغط الشديد على "حماس" حتى يتم إطلاق سراح كل الرهائن.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأربعاء، إسرائيل من المساس بقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس المتواجدين على الأراضي التركية.

وقال أردوغان: إذا حاولت إسرائيل المساس بأعضاء حماس على الأراضي التركية فسوف تدفع ثمناً باهظاً".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

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