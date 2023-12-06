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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتحدى سامسونج.. شاومي نزلت موبايل جديد بـ 3400 جنيه

تتحدى سامسونج..شاومي
تتحدى سامسونج..شاومي نزلت موبايل جديد بـ 3400 جنيه

أطلقت شركة شاومي Xiaomi سلسلة Redmi 13C في الهند اليوم. تتكون السلسلة من جهازين هما  Redmi 13C وRedmi 13C 5G

 

مواصفات Redmi 13C

 

يتميز Redmi 13C بتصميم إطار مسطح وشاشة محفورة على شكل نوتش ويبلغ سمكه 8.09 ملم ويزن 192 جرامًا.

 

يتم تشغيل الهاتف Redmi 13C بواسطة معالج ميدياتيك Helio G85 مقترنة بذاكرة الوصول العشوائي رام LPDDR4x وتخزين eMMC 5.1. يعمل على تشغيل MIUI 14 استنادًا إلى Android 13.

 

يحتوي الهاتف Redmi 13C على شاشة بقياس 6.74 بوصة نوع LCD هذه دقة تبلغ 1600 × 720 بكسل (HD+)، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، تدعم الشاشة تقنية DC Dimming ومحمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

تتحدى سامسونج..شاومي نزلت موبايل جديد.. بـ 3400 جنيه

 

يأتي الهاتف مزودًا بنظام كاميرا ثلاثي في الخلف يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر غير محد كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

 

يوفر الهاتف الذكي Redmi 13C خيارات اتصال متعددة، مثل شريحة SIM المزدوجة، وشبكة 4G، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.3، وGNSS، ومنفذ USB Type-C. يأتي أيضًا مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة لبطاقة MicroSD ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

 

أخيرًا وليس آخرًا، يدعم هاتف Redmi 13C الطاقة من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن بقوة 18 وات (يأتي مزودًا بشاحن بقوة 10 وات).

تتحدى سامسونج..شاومي نزلت موبايل جديد.. بـ 3400 جنيه

سعر Redmi 13C 

 

يحمل Redmi 13C علامات الأسعار التالية في الهند.

 

    4 جيجابايت + 128 جيجابايت - (~ 110 دولار)

    6 جيجابايت + 128 جيجابايت – (~ 120 دولارًا)

    8 جيجابايت + 256 جيجابايت – (~ 140 دولارًا)

 

يمكن الاستفادة من الهاتف إما بخيارات الألوان Stardust Black أو Starshine Green. ومن المقرر أن يتم طرحه للبيع اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 12 ديسمبر عبر متاجر Mi.com وAmazon India وXiaomi للبيع بالتجزئة.

Redmi Redmi 13C مواصفات Redmi 13C سعر Redmi 13C Xiaomi شاومي

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