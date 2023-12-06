البرلمان السويدي يوجه لجنة الشؤون الخارجية بداخله لدراسة نداء غزة

تلقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خطاباً رسمياً من رئيس البرلمان السويدي، الدكتور أندرياس نورلين، رداً على النداء الذي أرسله البرلمان العربي لجميع برلمانات العالم بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وما نتج عنها من سقوط آلاف الشهداء والجرحى، ودعوة البرلمانات الوطنية إلى مطالبة حكوماتها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، ومواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وأكد رئيس البرلمان السويدي أنه بعد الاطلاع على خطاب رئيس البرلمان العربي المرفق به نداء البرلمان العربي،

وجه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي بدراسة ما جاء بنداء البرلمان العربي.

واشاد رئيس البرلمان العربي بالاستجابة السريعة من برلمان السويد لنداء البرلمان العربي الداعي إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال، معربا عن تطلعه أن يصحب ذلك خطوات عملية من جانب الحكومة السويدية.

ودعا رئيس البرلمان العربي باقي البرلمانات الوطنية التي تمت مخاطبتهم إلى الاستجابة لنداء البرلمان العربي، والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة حكومات هذه الدول للاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل على كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.