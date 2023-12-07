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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قائمة بهواتف سامسونج الحاصلة على تحديث أندرويد 14

قائمة بهواتف سامسونج
قائمة بهواتف سامسونج التي حصلت على تحديث أندرويد 14

طرحت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية تحديثا جديدا One UI 6 استنادًا إلى Android 14 وأصدرت الشركة السوفت وير الجديد لهواتف Galaxy S21 FE وGalaxy A52s وGalaxy A33 بالإضافة إلى Galaxy Tab S9 FE وجهاز Galaxy Tab S9 FE+.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يتم إصدار التحديث الخاص بـ S21 FE حاليًا في الولايات المتحدة لإصدار Verizon من الهاتف الذكي. 

 وكذلك الهواتف الذكية S21 FE التي تم بيعها في بلاد أخرى، إذا قمت بشراء S21 FE من Verizon، فاعلم أن التحديث يأتي مع أرقام الإصدار G990USQU9FWK5 وG990U2SQU7FWK5 ويتضمن مستوى التصحيح الأمني لشهر نوفمبر 2023.

قائمة بهواتف سامسونج التي حصلت على تحديث أندرويد 14

 

بالانتقال إلى Galaxy A52s، يتلقى هذا الجهاز حاليًا التحديث في بلغاريا وألمانيا وهولندا ، يصل التحديث كتنزيل بحجم 2.29 جيجابايت ويحمل رقم الإصدار A528BXXU5FWK4 ويتضمن أيضًا تصحيحات الأمان لشهر نوفمبر 2023. ومن المقرر أن تشق طريقها إلى دول أوروبية أخرى في الأيام التالية.

 التالي هو Galaxy A33 بالنسبة لهذا النموذج أيضًا، يتم حاليًا نشر التحديث في أجزاء من أوروبا، برقم الإصدار A336BXXU7DWK6، و- كما خمنت - تصحيحات الأمان لشهر نوفمبر.

 بالمناسبة، يبلغ حجم هذا التنزيل 2.3 جيجابايت أخيرًا، يتلقى كل من Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE+ واجهة One UI 6 في أوروبا مرة أخرى.

 أرقام الإصدار هي X516BXXU1BWK9 وX616BXXU1BWK9، على التوالي لـ FE وFE+. تم تضمين التحديث الأمني لشهر نوفمبر أيضًا.

Galaxy Galaxy A52s Samsung سامسونج Android 14 Galaxy A33 Galaxy S21 FE Galaxy Tab S9 FE

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